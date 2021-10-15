Advertisements

الرئيس الروسي: هناك مئات من الدواعش يحتشدون بأفغانستان

الجمعة 15/أكتوبر/2021 - 11:51 م
بوابة الفجر
قال فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، اليوم الجمعة، إن هناك المئات من المقاتلين الذين ينتموا لتنظيم داعش يحتشدون الآن داخل أفغانستان. 
 
جاء ذلك في الوقت التي تستعد فيه موسكو لاستضافة محادثات دولية بشأن كابول الأسبوع المقبل.

وستنضم الولايات المتحدة والصين وباكستان إلى محادثات (الثلاثاء) التي ستبحث سيطرة «طالبان» على السلطة في أفغانستان، وفق ما أعلن موفد الكرملين الخاص المعني بالملف الأفغاني زامير كابلوف.

وصرح بوتين في اجتماع عقد عبر الفيديو مع قادة دول أخرى كانت منضوية في الاتحاد السوفيتي «بحسب معلوماتنا الاستخباراتية، يبلغ عدد عناصر (تنظيم داعش) وحدهم في شمال أفغانستان حوالي ألفي شخص». وأشار إلى أنهم كانوا يخططون للتنقل بين دول وسط آسيا السوفيتية سابقًا مدعين أنهم لاجئون.

أخبار تهمك

يسرا ترقص بصحبة ساويرس في حفل أول أيام الجونة السينمائي

منذ 42 دقيقة

تشكيل اضطراري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد بطل النيجر

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد توسكر الكيني بدوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على خط هجوم الأهلي المنتظر لمواجهة الحرس الوطني

منذ ساعتين و 21 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ يوم

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة: تسجيل 869 حالة إيجابية جديدة بكورونا و38 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

ياسمين الخطيب لفنانات الجونة السينمائي: "داروا لظاليظكم"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة كبرى.. تعرف على تكلفة إقالة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - برشلونة يحسم موقفه من ضم سترلينج

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 12 ساعة

غياباب بالجملة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:53 م

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

04:32 م

عاجل - برشلونة يحسم موقفه من ضم سترلينج

11:31 م

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

04:31 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

12:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements