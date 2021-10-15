الرئيس الروسي: هناك مئات من الدواعش يحتشدون بأفغانستان

قال فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، اليوم الجمعة، إن هناك المئات من المقاتلين الذين ينتموا لتنظيم داعش يحتشدون الآن داخل أفغانستان.

جاء ذلك في الوقت التي تستعد فيه موسكو لاستضافة محادثات دولية بشأن كابول الأسبوع المقبل.





وستنضم الولايات المتحدة والصين وباكستان إلى محادثات (الثلاثاء) التي ستبحث سيطرة «طالبان» على السلطة في أفغانستان، وفق ما أعلن موفد الكرملين الخاص المعني بالملف الأفغاني زامير كابلوف.





وصرح بوتين في اجتماع عقد عبر الفيديو مع قادة دول أخرى كانت منضوية في الاتحاد السوفيتي «بحسب معلوماتنا الاستخباراتية، يبلغ عدد عناصر (تنظيم داعش) وحدهم في شمال أفغانستان حوالي ألفي شخص». وأشار إلى أنهم كانوا يخططون للتنقل بين دول وسط آسيا السوفيتية سابقًا مدعين أنهم لاجئون.



