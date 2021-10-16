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نوال الزغبي توجه رسالة دعم إلى وائل كفوري بعد تعرضه لحادثة سير

السبت 16/أكتوبر/2021 - 12:04 ص
نوال الزغبي
نوال الزغبي
الفجر الفني
حرصت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على توجيه رسالة دعم، إلى المطرب وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير على أوتوستراد جبيل في لبنان.

وكتبت نوال الزغبي عبر حسابها الخاص بموقع التدوينات القصيرة تويتر “: ألف الحمد لله على السلامة.. الله رد عنك ورفقًا دائمًا حاميتك”.


وكانت قد كشفت تقارير إخبارية لبنانية عن تعرض الفنان وائل كفوري لحادث سير مروع أدى إلى تدمير سيارته أثناء سيره في مدينة جبيل اللبنانية، وتم نقله على الفور لأحد المستشيفات لتلقي العلاج.

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