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هكذا طمأن حبيب بو أنطون جمهور وائل كفوري

السبت 16/أكتوبر/2021 - 12:13 ص
حادث سير
حادث سير
أروي حمدي
طمأن الشاعر حبيب بو أنطون جمهور الفنان وائل كفوري بعد تعرضة لحادث وتهشم سيارتة، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التدوينات الصغيرة "تويتر".


كتب حبيب بو أنطون قائلا "وائل بخير شكرا يا عدرا".

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن النجم وائل كفوري تم نقله إلى أحد المستشفيات بعد تعرضه لحادث مروع وتهشم سيارته، دون الكشف عن حجم الإصابة التى تعرض لها النجم اللبناني.



يذكر أن الفنان وائل كفوري قد طرح مؤخرا أغنية "برضه بتوحشني" برفقت الفنانة أنغام وهي من كلمات تركي ال شيخ، ألحان عمرو مصطفي، توزيع نادر حمدي.

الكلمات المفتاحية

وائل كفوري فجر فني أنغام أغنية برضة بتوحشني

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