Advertisements

نجلاء بدر: "صدري ليس عاري ومنستش البطانة"

السبت 16/أكتوبر/2021 - 12:14 ص
نجلاء بدر
نجلاء بدر
مي مرسي
علقت الفنانة نجلاء بدري على هجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي عليها بسبب إطلالتها الجريئة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

و قالت نجلاء بدر من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب متحدثة عن فستانها قائلة: "لا يظهر اللون فى الإضاءة مما جعل الفستان يظهر بأني لاصقة تلك النجمة على الصدر".

وتابعت قائلة: "صدرى لم يكن عاري ولم يظهر منه أى شيء، والله ما نسيت بطانة الفستان.. والفستان من نوع خاص جدا.. وحزينة جدًا لأنى تصدرت الترند فى حفل الافتتاح لحفل مهرجان الجونة وليس لعمل فني لأن هناك مبادىء للفن نعمل بها، ويهمني جدا تلك المبادىء التي تعلمناها في عملي كفنانة أو كإعلامية وهي احترام الجمهور".

الكلمات المفتاحية

نجلاء بدر مهرجان الجونه مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة ٢٠٢١ مهرجان الجونة فساتين الجونة حريق مهرجان الجونة جونة الجونه السينمائي افتتاح الجونه

أخبار تهمك

ياسمين الخطيب لفنانات الجونة السينمائي: "داروا لظاليظكم"

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 12 ساعة

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد توسكر الكيني بدوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - برشلونة يحسم موقفه من ضم سترلينج

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 869 حالة إيجابية جديدة بكورونا و38 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على خط هجوم الأهلي المنتظر لمواجهة الحرس الوطني

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل اضطراري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد بطل النيجر

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. تعرف على تكلفة إقالة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

غياباب بالجملة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ يوم

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 24 دقيقة

يسرا ترقص بصحبة ساويرس في حفل أول أيام الجونة السينمائي

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

رانيا يوسف: "العيب على اللي صورني من ورا"

رانيا يوسف عن فستانها: "البطانة اترفعت وماكنتش أعرف" (فيديو)

شاهد.. الفيديو سبب الهجوم على المطربة شمس الكويتية بعد رقصها بفستان شبه عاري

رانيا يوسف: "محرمتش ألبس فساتين جريئة"... وبسمة وهبة تحرجها

مي عمر تعرب عن سعادتها بعد إعجاب نجمة عالمية بإطلالتها في "الجونة"

على غرار نجمات هوليوود.. غادة عادل ورانيا يوسف تشعلان "الجونة" بفساتين جريئة ومثيرة (صورة)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:53 م

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

04:32 م

عاجل - برشلونة يحسم موقفه من ضم سترلينج

11:31 م

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

04:31 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

12:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements