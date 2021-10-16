نجلاء بدر: "صدري ليس عاري ومنستش البطانة"

علقت الفنانة نجلاء بدري على هجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعي عليها بسبب إطلالتها الجريئة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.



و قالت نجلاء بدر من خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب متحدثة عن فستانها قائلة: "لا يظهر اللون فى الإضاءة مما جعل الفستان يظهر بأني لاصقة تلك النجمة على الصدر".



وتابعت قائلة: "صدرى لم يكن عاري ولم يظهر منه أى شيء، والله ما نسيت بطانة الفستان.. والفستان من نوع خاص جدا.. وحزينة جدًا لأنى تصدرت الترند فى حفل الافتتاح لحفل مهرجان الجونة وليس لعمل فني لأن هناك مبادىء للفن نعمل بها، ويهمني جدا تلك المبادىء التي تعلمناها في عملي كفنانة أو كإعلامية وهي احترام الجمهور".