بعد أزمة الفستان.. نجلاء بدر: "أنا اسفة ومكنتش متخيلة أني هضايق حد"

عقبت الفنانة نجلاء بدر، على الضجة التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الفستان الذي ارتدته في افتتاح مهرجان الجونة، قائلة: "قيموني بفني مش بشكلي".





وقالت "بدر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إنها لم تتخيل أن الفستان سيغضب الناس، مضيفة: "أنا أسفة مكنتش متخيلة أن ده ممكن يضايق ناس، بس الاختلاف موجود ده الفيلم الواحد بيختلف عليه اتنين".



