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بعد أزمة الفستان.. نجلاء بدر: "أنا اسفة ومكنتش متخيلة أني هضايق حد"

السبت 16/أكتوبر/2021 - 07:43 ص
نجلاء بدر
نجلاء بدر
هدى عبدالرازق
عقبت الفنانة نجلاء بدر، على الضجة التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الفستان الذي ارتدته في افتتاح مهرجان الجونة، قائلة: "قيموني بفني مش بشكلي".

وقالت "بدر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إنها لم تتخيل أن الفستان سيغضب الناس، مضيفة: "أنا أسفة مكنتش متخيلة أن ده ممكن يضايق ناس، بس الاختلاف موجود ده الفيلم الواحد بيختلف عليه اتنين".

وأضافت، "مكنتش قاصدة أضايق حد، ومكنتش شايفة الفستان فيه حاجة.. الريد كاربت في العالم كله عبارة عن عرض أزياء من فستان ومجوهرات ومكياج ده شغل ناس، أنا شماعة فالآخر، أنا مش بقول عايزة ألبس عريان وأفصله".

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