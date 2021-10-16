يسرا ترقص بصحبة ساويرس في حفل أول أيام الجونة السينمائي

تألقت الفنانة يسرا في حفل أول أيام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.



و ظهرت يسرا بفستان أحمر انيق من خلال فيديو شاركته بوسي شلبي عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" حيث كانت تغني بصحبة رجل الأعمال سميح ساويرس وترقص مع آسر ياسين على أنغام أغنيتها مع أبو.



وانطلق أمس حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة بحضور كوكبة من نجوم الوطن العربي، ويحظى المهرجان باهتمام عدد كبير من الجمهور، ويظهر ذلك من خلال متابعاتهم لإطلالات الفنانين والفعاليات من خلال الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي.