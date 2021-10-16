بالكاس.. إلهام شاهين تخرج عن السيطرة في حفل أول أيام الجونة السينمائي

ظهرت الفنانة إلهام شاهين أثناء رقصها في حفل أول أيام لفاعليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.



وآثارت الفنانة إلهام شاهين الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها في الحفل وهي تحمل كاس وترقص مع أصدقائها في الحفل.



وانطلق أمس حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة بحضور كوكبة من نجوم الوطن العربي، ويحظى المهرجان باهتمام عدد كبير من الجمهور، ويظهر ذلك من خلال متابعاتهم لإطلالات الفنانين والفعاليات من خلال الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي.