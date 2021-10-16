Advertisements

بالكاس.. إلهام شاهين تخرج عن السيطرة في حفل أول أيام الجونة السينمائي

السبت 16/أكتوبر/2021 - 01:19 ص
إلهام شاهين
إلهام شاهين
مي مرسي
ظهرت الفنانة إلهام شاهين أثناء رقصها في حفل أول أيام لفاعليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

وآثارت الفنانة إلهام شاهين الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها في الحفل وهي تحمل كاس وترقص مع أصدقائها في الحفل.

وانطلق أمس حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة بحضور كوكبة من نجوم الوطن العربي، ويحظى المهرجان باهتمام عدد كبير من الجمهور، ويظهر ذلك من خلال متابعاتهم لإطلالات الفنانين والفعاليات من خلال الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي.

الكلمات المفتاحية

مهرجان الجونه مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة ٢٠٢١ مهرجان الجونة فساتين الجونة حريق مهرجان الجونة جونة الهام شاهين الجونه السينمائي افتتاح الجونه

أخبار تهمك

ياسمين الخطيب لفنانات الجونة السينمائي: "داروا لظاليظكم"

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 869 حالة إيجابية جديدة بكورونا و38 حالة وفاة

منذ ساعة و نصف

تشكيل اضطراري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد بطل النيجر

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 12 ساعة

يسرا ترقص بصحبة ساويرس في حفل أول أيام الجونة السينمائي

منذ 41 دقيقة

عاجل - برشلونة يحسم موقفه من ضم سترلينج

منذ أقل من ساعتين

تعرف على خط هجوم الأهلي المنتظر لمواجهة الحرس الوطني

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد توسكر الكيني بدوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

غياباب بالجملة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ حوالي 9 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ يوم

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة كبرى.. تعرف على تكلفة إقالة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

انتقادات لإطلالة دينا الشربيني بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

الجمهور يسخر من فستان شرين رضا في افتتاح الجونة: في غوريلا ماشية معاها"

إلهام شاهين تتألق بالأبيض في خامس أيام مهرجان الجونة السينمايي

شاهد.. ماذا قالت علا رشدي عن منتقدي مهرجان الجونة

إطلالة مثيرة وجريئة.. رانيا يوسف بفستان يُظهر أحد جوانب جسدها في افتتاح الجونة السينمائي (صور)

بإطلالة تشبه جورجينا.. ياسمين صبري في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صور)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:53 م

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

04:32 م

عاجل - برشلونة يحسم موقفه من ضم سترلينج

11:31 م

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

04:31 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

12:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements