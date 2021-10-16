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بعد تصدرها "التريند".. نجلاء بدر: "أنا مش بتاعة الكلام ده"
السبت 16/أكتوبر/2021 - 06:31 ص
هدى عبدالرازق
قالت الفنانة نجلاء بدر، إن الفستان الذي ارتدته في افتتاح مهرجان الجونة على الطبيعة مختلف تماما عن الصور المتداولة عنه، لافتة إلى أن هناك أشخاص التقوا بها اليوم وأكدوا لها أن الفستان على الطبيعة مختلف عن الصور.
وأضافت "بدر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "في حاجة يمكن الإضاءة زيادة، الفن فيه اختلاف"، ليرد الإعلامي عمرو أديب، "الفستان كان تقيل شوية، وناس كتير مقدرتش تبلعه، كان صعب".
وتابعت: "أنا مش بتاعة الكلام ده، ووصلت لمرحلة أني مش هكمل المهرجان، ومش بعتمد على التريند، انا فوجئت باللي حصل، أنا مكنش قصدي الفت النظر، كنت قطعت الكتف التاني، طالما كده كده هتشتم"، لافتة إلى انه سترد الفستان إلى مصممة الأزياء.