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مواجهات قوية للصيد وبشتيل وصول بالقسم الثالث

السبت 16/أكتوبر/2021 - 12:19 ص
بوابة الفجر
لؤي ماجد
تقام اليوم السبت، مباريات الأسبوع الثالث بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث، حيث يستضيف المعادي صاحب المركز السادس برصيد ثلاث نقاط فريق الصيد صاحب المركز الحادي عشر برصيد نقطة.

بينما يخرج بشتيل صاحب المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط لملاقاة مستقبل وطن صاحب المركز الرابع برصيد ست نقاط.

ويستضيف أبو النمرس صاحب المركز الثالث برصيد ست نقاط فريق صول متذيل الترتيب بدون نقاط.

ويحل فريق حدائق الأهرام صاحب المركز قبل الاخير بدون نقاط ضيفا على نظيره فريق النجوم صاحب الوصافة برصيد ست نقاط.

ويستضيف كاسكادا صاحب المركز العاشر برصيد نقطة واحدة فريق حلوان العام صاحب المركز الثاني عشر بدون نقاط.

بينما تختتم مباريات الأسبوع الثالث، يوم الأحد بلقائين، وهما، العياط صاحب المركز الثامن برصيد ثلاث نقاط في مواجهة البدرشين صاحب المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط، وجولدي صاحب المركز السابع برصيد ثلاث نقاط فى مواجهة الطائرات صاحب الصدارة برصيد ست نقاط.

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- الطائرات 6 نقاط
2- النجوم 6 نقاط
3- أبو النمرس 6 نقاط
4- مستقبل وطن 6 نقاط
5- بشتيل 3 نقاط
6- المعادي 3 نقاط
7- جولدي 3 نقاط
8- العياط 3 نقاط
9- البدرشين 3 نقاط
10- كاسكادا نقطة
11- الصيد نقطة
12- حلوان العام بدون نقاط
13- حدائق الأهرام بدون نقاط
14- صول بدون نقاط

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