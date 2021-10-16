تعرف على موعد انتهاء خالد سليم من فيلمه الجديد "في القلب"

ينتهى النجم خالد سليم من تصوير فيلمه الجديد "فى القلب" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويتبقي له حوالى 3 أيام تصوير.



ومن المقررأن يستكمل مشاهده الأخيرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان الجونة السينمائى في دورته الخامسة.





والفيلم بطولة خالد سليم ونسرين طافش وسوسن بدر وهالة فاخر ومحمد عز ومنة فضالى وإنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.