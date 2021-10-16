Advertisements
رسميا.. مهاجم المريخ يقود هجوم تليفونات بني سويف بالقسم الثاني
السبت 16/أكتوبر/2021 - 12:28 ص
مصطفى الجندي
نجح مجلس إدارة نادي تليفونات بني سويف في الحصول ادعلى توقيع مهاجم المريخ البورسعيدي اللاعب محمد جمال لتدعيم صفوفه بالموسم الخالي من مسابقة دوري القسم الثاني .
ويعد محمد جمال لاعب سابق في صفوف أندية الإنتاج الحربي ومركز شباب تلا ودمنهور والمريخ .
يمتاز المهاجم بالقوه والسرعه والمهارة وتسجيل الاهداف بالقدم والرأس .
وقام جمال بالتوقيع التليفونات في حضور تامر النحاس وكيل اللاعبين والجهاز الإداري للفريق السويفي .