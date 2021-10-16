رسميا.. مهاجم المريخ يقود هجوم تليفونات بني سويف بالقسم الثاني





نجح مجلس إدارة نادي تليفونات بني سويف في الحصول ادعلى توقيع مهاجم المريخ البورسعيدي اللاعب محمد جمال لتدعيم صفوفه بالموسم الخالي من مسابقة دوري القسم الثاني .





ويعد محمد جمال لاعب سابق في صفوف أندية الإنتاج الحربي ومركز شباب تلا ودمنهور والمريخ .



يمتاز المهاجم بالقوه والسرعه والمهارة وتسجيل الاهداف بالقدم والرأس .



وقام جمال بالتوقيع التليفونات في حضور تامر النحاس وكيل اللاعبين والجهاز الإداري للفريق السويفي .