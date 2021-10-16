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رسميا.. مهاجم المريخ يقود هجوم تليفونات بني سويف بالقسم الثاني

السبت 16/أكتوبر/2021 - 12:28 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي


نجح مجلس إدارة نادي تليفونات بني سويف في الحصول ادعلى توقيع مهاجم المريخ البورسعيدي اللاعب محمد جمال لتدعيم صفوفه بالموسم الخالي من مسابقة دوري القسم الثاني .


ويعد محمد جمال لاعب سابق في صفوف أندية الإنتاج الحربي ومركز شباب تلا ودمنهور والمريخ .

يمتاز المهاجم بالقوه والسرعه والمهارة وتسجيل الاهداف بالقدم والرأس .

وقام جمال بالتوقيع التليفونات في حضور تامر النحاس وكيل اللاعبين والجهاز الإداري للفريق السويفي .

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