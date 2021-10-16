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نجلاء بدر عن "فستان حورس": "حافظت على البطانة" (فيديو)

السبت 16/أكتوبر/2021 - 02:45 ص
نجلاء بدر
نجلاء بدر
هدى عبدالرازق
قالت الفنانة نجلاء بدر، إن الفستان الذي ارتدته في افتتاح مهرجان الجونة من تصميم فريدة تمرازا، لافتة إلى أنهم اختاروا الفستان الأحلى ولم يقصدوا أن يكون الأكثر عريا.

وأشارت "بدر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "في قماشة اسمها فيليه الناس مش شيفاها محطوط عليها عين حورس ومش ظاهرة على الكاميرا"، لافتة إلى أن كل من رأها في المهرجان أشادوا بالفستان ووصفوه بـ القطعة الفنية".

وأضافت، "أنا لم أقصد التعري وبعيدة عن التريند"، لافتة إلى ان مواصفات العري ليست متوفرة في الفستان، معقبة: "لو أقصد التعري مكنتش قفلت النص التاني من الفستان، ومنطقة الصدر كانت متغطية، الموقف أكبر مني، أنا أبسط كده".

وتابعت، "أنا مش بتاعة استعراض، وزعلانة ومخضوضة أنا عملت ايه"، لافتة إلى أن من حولها سألتهم عن رأيهم في الفستان وقالوا لها "الفستان مفيهوش حاجة"، مستطردة: "دي قماشة وصدري مش باين والفتحة فوق الركبة مش واصلة لوسطي، أنا حافظت على البطانة مع احترامي لزميلتي".

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