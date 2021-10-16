مورينيو ضد أليجري.. موعد مباراة يوفنتوس وروما في الكالتشيو الإيطالي

يترقب عشاق ومحبي الكرة الإيطالية مباراة يوفنتوس ضد روما في الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.





موعد مباراة يوفنتوس ضد روما في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس وروما يوم الأحد 17 أكتوبر 2021 على ملعب أليانز ستاديوم معقل يوفنتوس وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





موقف يوفنتوس وروما في جدول الدوري الإيطالي

يحتل يوفنتوس المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 11 نقطة حصدها من 7 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مبارتين وخسر مبارتين ويطمح يوفنتوس بعد عودة الإيطالي ماسيمليانو أليجري المدير الفني للفريق لإسعاد جماهير السيدة العجوز واستعادة أمجاد البطولات والألقاب والتتويج بلقب الكالتشيو بالإضافة إلى المشاركة بقوة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.





في حين يحتل روما المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 15 نقطة حصدها من 7 مباريات، حيث فاز في 5 مباريات وخسر مبارتين ويطمح روما في حجز أحد المراكز المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



