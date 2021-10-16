عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مشاركة محمد رمضان في مهرجان الجونة (فيديو)



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن محمد رمضان صعد على المسرح ليقدم أغنية المهرجان في نهاية الحفل وكان معه اثنين من المطربية أسمائهم أقوى منه بكثير، مضيفا: "المذيعة قالت اسم محمد رمضان وجريت"، متوقعا أن يسرا وسامح ساويرس كان من المفترض أن يقدموا محمد رمضان ولم يقدموه.



وأضاف أن "رمضان" قدم أغنية "جو البنات" وليس له علاقة بالمهرجان، متابعا: "الأغنية ملهاش علاقة بالمهرجان ومحمد رمضان بيعمل حاجات أحسن من كده.. وبعد الأغنية جه يتكلم الكهرباء قطعت والميكروفون اطفى.. شيىء غريب جدا، ومحدش فاهم".

واستطرد، "محمد رمضان في 10 ثواني كان مطفي عليه النور، لو مش عايزينه جبتوه ليه، طب لو عايزينه الراجل ده اتعمل فيه كده ليه".



قال الإعلامي عمرو أديب، إن إدارة مهرجان الجونة قررت ان يقدم أغنية المهرجان هذا العام الفنان محمد رمضان، لافتا إلى أنهم طلبوا من يسرا وسامح ساويرس أن يلقوا كلمة في بداية الحفل.