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طبيب في "نيو جيرسي": شركة أمريكية طورت دواء لعلاج كورونا (فيديو)

السبت 16/أكتوبر/2021 - 02:23 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور عبدالهادي خضر، أستاذ الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت وود بنيو جيرسي، إن شركة ميرك الأمريكية توصلت لدواء لعلاج فيروس كورونا عبارة عن أقراص ونتائجة الأبحاث التي أجريت عليه متميزة جدًا.

وأشار "خضر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الدواء إذا حصل على رخصة الاستخدام الطارىء فانه سيكون متوفرًا قبل نهاية العام، ويُنصح باستخدامه لمصابي كورونا من الحالة المتوسطة وليسوا في المستشفى، وهو عبارة عن قرصين يوميا لمدة 5 أيام.

ولفت أستاذ الباطنة والمناعة بمستشفى روبرت وود بنيو جيرسي، إلى أن الإدارة الأمريكية أعلنت أنها اشترت جرعات تكفي لعلاج 1.7 مليون مريض، وتكلفة العلاج للمريض الواحد 770 دولار.

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