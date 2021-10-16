اليوم.. الترسانة يواجه سيراميكا وديا





يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترسانة بقيادة طارق السيد مباراة ودية مع نظيره فريق سيراميكا كليوباترا .



ومن المقرر أن تقام المواجهة في الثالثة عصرا على ملعب فندق موڤمبيك بأكتوبر.



وقرر الترسانة خوض اللقاء بمجموعة من البدلاء لتجهيزهم للمرحلة المقبلة .



وخسر الشواكيش أمس من فريق زد بهدف دون مقابل في لقاء شهد اعتراضات كبيرة على الحكم محمود ناجي للمطالبة بركلة جزاء خلال اللقاء.



ويستعد الترسانة للقاء بنها في الجولة الرابعة خارج ملعبه والتي ستقام الجمعة المقبلة .