موعد مشاركة بيرسي تاو مع الأهلي في المباريات الرسمية





كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن موعد الظهور الأولي لـ بيرسي تاو مع النادي الأهلي، في المباريات الرسمية للفريق في البطولة المحلية الإفريقية.





وقال الإعلامي ابراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت2:" أن الفترة الماضية شهدت جلسة خاصةً بين بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي، وبيرسي تاو لاعب الفريق".





وأكد فايق:" أنه وفقاً لحديث المدير الفني مع اللاعب، أن لقاء النادي الأهلي والإسماعيلي، سوف يشهد الظهور الاول لبيرسي تاو مع الفريق"









ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



