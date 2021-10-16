Advertisements

موعد مشاركة بيرسي تاو مع الأهلي في المباريات الرسمية

السبت 16/أكتوبر/2021 - 01:04 ص
بوابة الفجر
محمود دياب

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن موعد الظهور الأولي لـ بيرسي تاو مع النادي الأهلي، في المباريات الرسمية للفريق في البطولة المحلية الإفريقية.

وقال الإعلامي ابراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت2:" أن الفترة الماضية شهدت جلسة خاصةً بين بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي، وبيرسي تاو لاعب الفريق".

وأكد فايق:" أنه وفقاً لحديث المدير الفني مع اللاعب، أن لقاء النادي الأهلي والإسماعيلي، سوف يشهد الظهور الاول لبيرسي تاو مع الفريق"


ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

أخبار تهمك

تعرف على خط هجوم الأهلي المنتظر لمواجهة الحرس الوطني

منذ ساعتين و 23 دقيقة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل اضطراري.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد بطل النيجر

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد توسكر الكيني بدوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة: تسجيل 869 حالة إيجابية جديدة بكورونا و38 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - برشلونة يحسم موقفه من ضم سترلينج

منذ أقل من ساعتين

يسرا ترقص بصحبة ساويرس في حفل أول أيام الجونة السينمائي

منذ ساعة الا ربع

ياسمين الخطيب لفنانات الجونة السينمائي: "داروا لظاليظكم"

منذ حوالي 5 ساعات

غياباب بالجملة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ يوم

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة كبرى.. تعرف على تكلفة إقالة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:53 م

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

04:32 م

عاجل - برشلونة يحسم موقفه من ضم سترلينج

11:31 م

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

04:31 م

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

12:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements