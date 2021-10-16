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موعد مباراة ميلان ضد هيلاس فيرونا اليوم السبت في الدوري الإيطالي
السبت 16/أكتوبر/2021 - 01:06 ص
محمود دياب
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، لخوض مواجهة نظيره نادي هيلاس، ضمن منافسات بطولة الدوري الايطالي لكرة القدم.
يواجه فريق اي سي ميلان ، يوم الأحد 16-10، فريق هيلاس فيرونا ، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري الإيطالي.
سيحتضن ملعب سان سيرو هذا اللقاء ، ستنطلق صفارة المباراة فى تمام الساعة 8:45 مساءًا بتوقيت القاهرة.
وفي تمام الساعة 9:45 مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 10:45 بتوقيت الإمارات.