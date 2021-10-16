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مواجهات نارية في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالقسم الثالث

السبت 16/أكتوبر/2021 - 01:12 ص
بوابة الفجر
عاطف الشعيني


تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية "سوهاج" في دوري القسم الثالث والتي تقام في الثانية والنصف عصراً.


وتستهل الجولة مبارياتها بمواجهة فريق شبان مسلمين قنا أمام نظيره نادي شبان مسلمين المراغة بملعب الاول.

ويستضيف فريق نادي طهطا نظيره فريق مركز شباب أبوتشت، بينما يلتقي نادي جرجا امام أهلي المنشأة بملعب الاول.


ويستضيف نادي الرحلات نظيره فريق نادي أخميم، بينما يلتقي المراغة أمام مركز شباب البلينا.

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