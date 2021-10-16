موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، نظيره بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي مانشستر سيتي، ونظيره بيرنلي، مساء اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر أكتوبر الجاري.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبوظبي.





ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط.



