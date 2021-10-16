موعد مباراة الزمالك ضد توسكر الكيني اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا

يحل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ضيفا ثقيلا مساء اليوم السبت أمام توسكر الكيني ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





موعد مباراة الزمالك و توسكر الكيني بدوري أبطال أفريقيا

و من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك أمام توسكر الكيني بذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة 2 ظهراً بتوقيت القاهرة، مساء اليوم السبت.





و تنقل مواجهة الزمالك ضد توسكر الكيني ضمن إطار منافسات ذهاب الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري عبر قناة الزمالك.





و يسعى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا و إستعادة اللقب الغائب منذ نسخة 2002.



