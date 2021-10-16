تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد بيرنلي اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، نظيره بيرنلي، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويلتقي مانشستر سيتي، بنظيره بيرنلي، اليوم السبت، عند الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة بتوقيت أبوظبي.





ومن المتوقع أن يدخل مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: زاك ستيفن.





خط الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – جون ستونز – جواو كانسيلو.





خط الوسط: دي بروين – رودري – بيرناردو سيلفا.





خط الهجوم: رياض محرز – فيل فودين – جاك جريليش.





ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط.



