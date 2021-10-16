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رسالة من فنانة شهيرة لوائل كفورىي بعد نجاته من حادث سير مميت

السبت 16/أكتوبر/2021 - 02:57 ص
تهشم سيارة وائل كفوري
تهشم سيارة وائل كفوري
وجهت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى رسالة إلى النجم وائل كفورى بعد نجاته من حادث سير مميت.

 وكتبت على تويتر: "ألف الحمد لله على السلامة.. الله رد عنك ورفقا دائما حاميتك".
 

وطمأن الصديق المقرب لوائل كفورى، الشاعر حبيب بو أنطون جمهوره بعد الحادث الذى تعرض له وتهشم سيارته، وغرد على "تويتر" قائلا: ‏"وائل بخير شكرا يا عدرا".


وكان الإعلامى اللبنانى دومينيك أبو حنا قد أعلن تعرض النجم وائل كفورى لحادث سير مروع وتهشم سيارته.




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وائل كفوري نوال الزغبي نجم مطرب لبناني حث سير

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