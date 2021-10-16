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موعد مباراة تشيلسي ضد برينتفورد اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 16/أكتوبر/2021 - 02:29 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، لمواجهة نظيره برينتفورد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي تشيلسي، ونظيره برينتفورد، مساء اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر أكتوبر الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف بتوقيت أبوظبي.

ويحتل تشيلسي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد برينتفورد في المركز السابع برصيد 12 نقطة.

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