تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة توسكر الكيني في دوري أبطال إفريقيا

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مباراة مرتقبة أمام فريق توسكر الكيني ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





تشكيل الزمالك أمام توسكر الكيني بدوري أبطال أفريقيا

و من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك أمام توسكر الكيني ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة 2 ظهراً بتوقيت القاهرة مساء اليوم السبت على ملعب العاصمة الكينية نيروبي.





و ينقل لقاء الزمالك ضد توسكر الكيني بشكل حصري عبر قناة الزمالك ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.





ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة توسكر الكيني كالآتي:-





حراسة المرمى : محمد أبو جبل.





خط الدفاع : محمود علاء – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح – حمزة المثلوثي.





وسط الملعب : طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بنشرقي.





خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.



