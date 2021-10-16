موعد مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو اليوم السبت في الدوري الإيطالي

يلتقي فريق إنتر ميلان، مع منافسه لاتسيو، اليوم السبت 16 أكتوبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإيطالي نسخة 2021/2022.





وتقام المباراة بين فريقي إنتر ميلان ولاتسيو في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهر ة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وحقق الانتر الفوز على حساب ساسولو في الجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما خسر لاتسيو بنتيجة ثقيلة 3-0 أمام منافسه بولونيا.



