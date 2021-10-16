تعرف على القناة الناقلة لمباراة الزمالك وتوسكر الكيني وترددها في دوري أبطال إفريقيا

يستقبل توسكر الكيني مساء اليوم السبت منافسه الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون ضمن إطار منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





القناة الناقلة لمباراة الزمالك و توسكر الكيني بدوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تُقام مواجهة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضد مستضيفه توسكر الكيني بذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثانية والنصف من مساء اليوم السبت.





وينقل لقاء الزمالك ضد توسكر الكيني بدوري أبطال أفريقيا لحساب منافسات ذهاب دور الـ32 بشكل حصري عبر قناة الزمالك.





الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ودع مسابقة دوري أبطال أفريقيا الموسم الأخير من دور المجموعات بعدما تأهل الترجي الرياضي و مولودية الجزائر.



