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موعد مباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز

السبت 16/أكتوبر/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
يستعد ليفربول لمواجهة قوية اليوم أمام فريق واتفورد ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج فى لقاء قوي بين الفريقين.

موعد مباراة ليفربول ضد واتفورد اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز
وتقام مباراة ليفربول ضد واتفورد ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج فى تمام الواحدة ونصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والثانية ونصف بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

وكان ليفربول تعادل أمام مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج بهدفين مقابل هدفين فى لقاء شهد تألق النجم المصري محمد صلاح.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 15 نقطة بينما واتفورد فى المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.

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