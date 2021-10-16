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هاني شاكر لـ"خط أحمر": "الموسيقيين" لن تقبل بإقامة حفلات مؤدي المهرجانات مرة أخرى
السبت 16/أكتوبر/2021 - 04:49 ص
قال الإعلامي محمد موسى، إن الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، تواصل معه لتوضيح موقف النقابة تجاه مؤدي المهرجانات، وما يقومون به من تلويث للذوق العام وانتهاك أخلاق المجتمع، ونشر الألفاظ البذيئة في الشارع المصري.
وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "في حلقة إمبارح كنت اتكلمت عن مؤدي المهرجانات اللي اسمه عصام صاصا، وعرضت فيديو حصري لـ خط أحمر لهذا الشخص وهو يخالف قرار نقابة المهن الموسيقية بوقفه عن الغناء، وذلك بغنائه في أحد تجمعات الحفلات بالقاهرة الجديدة أو الرحاب، وأثناء الحفل قام بسب الدين للجمهور".
وتابع محمد موسى، أن نقيب الموسيقيين أكد أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات تجاه هذه الكارثة التي تسيء لمصر وللجمهور وللوقوف على المسرح، موضحا أن النقابة لن تقبل بإقامة حفلة مؤدي المهرجانات عصام صاصا، بدلا من تلك التي أقامها منذ عدة أيام وتحولت لحرب شوارع بين الجمهور.