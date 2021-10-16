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نور المرشدي: احتفالية المولد النبوي رسمت البهجة على وجوه المواطنين
السبت 16/أكتوبر/2021 - 04:51 ص
أعربت المهندسة نور المرشدي، ابنة رجل الأعمال الشهير محمد المرشدي، عن سعادتها بإقامة حفل شركة معمار المرشدي السنوي بمناسبة المولد النبوي الشريف، لرسم البهجة على وجوه المواطنين.
وأضاف المرشدي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حرصنا خلال الاحتفال على تنسيق الألوان واسترجاع ذكريات الزمن الجميل من خلال الألعاب مثل : " المدفع والمركب والتنورة والمراجيح"، من أجل مخاطبة جميع فئات المجتمع".
وتابع المهندسة نور المرشدي، لاحظنا إنهار الحاضرين بفقرات الحفل المختلفة والمتنوعة، واسترجاع العادات والتقاليد التي نشأنا عليها مثل فرقة حسب الله والتخت الشرقي، مشيرة أن الاستعدادات وتجهيزات الحفل استغرقت شهر ونصف من أجل الوصول إلى أفضل شكل وعرض يليق بمناسبة عظيمة مثل المولد النبوي الشريف.