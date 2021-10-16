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هاني شاكر يكشف لـ"خط أحمر" موقف "الموسيقيين" من حفل عصام صاصا

السبت 16/أكتوبر/2021 - 04:54 ص
هاني شاكر
هاني شاكر
وجه الإعلامي محمد موسى، التحية لنقابة الموسيقيين بعد قرار الفنان هاني شاكر والنقابة، بوقف مؤدي المهرجانات عصام صاصا، ومنع إقامة حفله المقبل، وذلك بعد حفله الأخير والذي تطاول فيه على الجمهور.

وقال موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن نقابة الموسيقيين تتعامل بجدية مع مؤدي المهرجانات وحفلاتهم، وهو ما يعد دفاعا عن القوى الناعمة المصرية، وحمايتها من تجريفها من قبل مجموعة ليس لها علاقة بالفن من قريب أو بعيد بمهنة الغناء.

وأضاف أن الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، تواصل معه لتوضيح موقف النقابة تجاه مؤدي المهرجانات، وما يقومون به من تلويث للذوق العام وانتهاك أخلاق المجتمع، ونشر الألفاظ البذيئة في الشارع المصري، موضحا أن النقابة لن تقبل بإقامة حفلات مؤدي المهرجانات.

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