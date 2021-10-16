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محافظ الشرقية: 49 مليار جنيه مشروعات تنموية بالمحافظة

السبت 16/أكتوبر/2021 - 04:56 ص
ممدوح غراب
ممدوح غراب
قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه جاري العمل بمشروعات تنموية بقيمة 16 مليار جنيه بالإضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقيمة 5 مليارات جنيه، لافتا أن جميع أجهزة المحافظة تعمل بكل طاقتها بالتوازي في مختلف المشروعات للوصول إلى أعلى معدل تنفيذ.

وأضاف الدكتور ممدوح غراب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن نفق عرابي بمدينة الزقازيق الذي يربط الشرق بالغرب بتكلفة تتخطى 150 مليون جنيه لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة، مشيرا إلى أن هناك بعض المشكلات تواجهنا أثناء التنفيذ من المرور بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة السكة الحديد بشأن مواعيد القطارات لافتا أن حفر النفق تحت شريط السكة الحديد يحتاج إلى تقنيات عالية.

وتابع محافظ الشرقية، سيتم الانتهاء من أعمال النفق يونيو القادم لتحسين الحركة المرورية داخل مدينة الزقازيق، مضيفا أن المحافظة انتهت من مشروعات بتكلفة 25 مليار جنيه ، 

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