محافظ الشرقية يكشف موعد افتتاح نفق عرابي بالزقازيق

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن نفق عرابي بمدينة الزقازيق الذي يربط الشرق بالغرب بتكلفة تتخطى 150 مليون جنيه لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة.





وأضاف الدكتور ممدوح غراب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك بعض المشكلات تواجهنا أثناء التنفيذ من المرور بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة السكة الحديد بشأن مواعيد القطارات لافتا أن حفر النفق تحت شريط السكة الحديد يحتاج إلى تقنيات عالية.





وتابع محافظ الشرقية، سيتم الانتهاء من أعمال النفق يونيو القادم لتحسين الحركة المرورية داخل مدينة الزقازيق، مضيفا أن المحافظة انتهت من مشروعات بتكلفة 25 مليار جنيه ، كما جاري العمل بمشروعات أخرى بقيمة 16 مليار جنيه بالإضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقيمة 5 مليارات جنيه.



