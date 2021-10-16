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استجابة لـ"خط أحمر".. "الموسيقيين" تصدر قرارا عاجلا بشأن مؤدي المهرجانات عصام صاصا

السبت 16/أكتوبر/2021 - 04:59 ص
نقابة الموسيقيين
نقابة الموسيقيين
قال الموسيقار محمد أبو زيد، وكيل أول نقابة الموسيقيين، إن النقابة تحركت بشكل عاجل بعد حلقة برنامج "خط أحمر" أمس الخميس، والذي تحدثت عن حفل مؤدي المهرجانات عصام صاصا الأخير والذي انقلب لحرب شوارع، وقام فيه بالتطاول على الجمهور.

وأضاف "أبو زيد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مؤدي المهرجانات عصام صاصا لم يحصل على تصريح بالغناء، إنما تصريح بـ"دي جي" فقط، ولكنهم تفاجئوا بأنه يغني دون تصريح، موضحا أن النقابة تواصلت مع المسؤولين عن حفل صاصا المقبل وتم إيقافه بالفعل.

وتابع، أن نقابة الموسيقيين أصدرت قرارا بوقف عصام صاصا ومنعه من الغناء نهائيا على غرار ما حدث مع حسن شاكوش، وفي حال التعامل مع في حفلات دون إذن النقابة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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