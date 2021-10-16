استجابة لـ"خط أحمر".. "الموسيقيين" تصدر قرارا عاجلا بشأن مؤدي المهرجانات عصام صاصا

قال الموسيقار محمد أبو زيد، وكيل أول نقابة الموسيقيين، إن النقابة تحركت بشكل عاجل بعد حلقة برنامج "خط أحمر" أمس الخميس، والذي تحدثت عن حفل مؤدي المهرجانات عصام صاصا الأخير والذي انقلب لحرب شوارع، وقام فيه بالتطاول على الجمهور.





وأضاف "أبو زيد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مؤدي المهرجانات عصام صاصا لم يحصل على تصريح بالغناء، إنما تصريح بـ"دي جي" فقط، ولكنهم تفاجئوا بأنه يغني دون تصريح، موضحا أن النقابة تواصلت مع المسؤولين عن حفل صاصا المقبل وتم إيقافه بالفعل.



