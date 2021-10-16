عبد الله السدحان يكشف عن أصعب المشاهد التي قام بتمثيلها









كشف الفنان السعودي، عبد الله السدحان، عن "لحظة تعب فيها جدا" خلال أدائه لدور تمثيلي في أحد الأعمال التلفزيونية، في إشارة إلى صعوبة المشهد الذي قدمه.





وعلى حسابه في "تويتر"، نشر عبد الله السدحان، مقطع فيديو يظهر مشهدا قام بتمثيله في مسلسل "طاش ما طاش"، يشاركه فيه الفنان ناصر القصبي.





وفي المشهد، ظهر عبد الله السدحان أثناء تعرضه للسجن قبل تنفيذ حكم الإعدام ضده، وكان مقيدا بالسلاسل أسفل قدميه، فيما يتم أخذه لتطبيق الحكم ليذهب ويصلي قبلها، وعلامات الخوف تبدو عليه.



