محمد موسى يفتح النار على "الجونة السينمائي": مهرجان العري وملايين دون هدف

قال الإعلامي محمد موسى، إنه في مثل هذه الأيام من كل عام تنطلق احتفالات المولد النبوي الشريف، ولكن يأتي معها هذه العام الاحتفال بمهرجان الجونة السينمائي أو مهرجان "العري"، والذي يتم صرف ملايين الجنيهات عليها دون هدف.





وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن هدف مهرجان "العري" هو إبراز معالم النساء وعوارتهم بشكل فج، "باختصار تلاقي كل واحدة من المشاركات في هذا المهرجان اللي نفسي أعرف له هدف بتنافس التانية علي تعرية جزء من جسدها، وللأسف بيتسابقوا علة كشف مفاتنهم".



