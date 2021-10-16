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محمد موسى يفتح النار على "الجونة السينمائي": مهرجان العري وملايين دون هدف

السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:01 ص
محمد موسى
محمد موسى
قال الإعلامي محمد موسى، إنه في مثل هذه الأيام من كل عام تنطلق احتفالات المولد النبوي الشريف، ولكن يأتي معها هذه العام الاحتفال بمهرجان الجونة السينمائي أو مهرجان "العري"، والذي يتم صرف ملايين الجنيهات عليها دون هدف.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن هدف مهرجان "العري" هو إبراز معالم النساء وعوارتهم بشكل فج، "باختصار تلاقي كل واحدة من المشاركات في هذا المهرجان اللي نفسي أعرف له هدف بتنافس التانية علي تعرية جزء من جسدها، وللأسف بيتسابقوا علة كشف مفاتنهم".

وأضاف، "الفن الحقيقي هو كفاح الواقع، إنما العري لا يطلق عليه فن، وبصراحة هعمل مقارنة بسيطة تستحق الوقوف عندها، وهي الفرق بين الفنانات العاريات في مهرجان الجونة ونساء مصر المكافحات وهن يستحقون التكريم، مثل الست الريفية البسيطة أو سائقة التاكسي وغيرها".

الكلمات المفتاحية

جونة الجونه السينمائي

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