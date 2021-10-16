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نائب رئيس بنك مصر يكشف تفاصيل تمويل "سوديك وست" بـ 1.57 مليار جنيه

السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:05 ص
بنك مصر
بنك مصر
كشف عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، تفاصيل توقيع مصرفه بالشراكة مع البنك العربي الأفريقي الدولي عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 1.57 مليار جنيه مصري مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، وذلك لتمويل مشروع "سوديك وست" بمنطقة السادس من أكتوبر بالجيزة.

وأضاف عاكف المغربي  في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، شركة سوديك من الشركات الكبيرة وتحظي بالعديد من المشروعات المتميزة والأعمال الرائدة، لافتا أن هذا التحالف الأول من البنك مع سوديك مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون مع إدارة الشركة.

 وتابع نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، تمويل القطاع العقاري يمثل أهمية كبرى للبنك لخلق فرص عمل للشباب وتحريك المياه الراكدة في جميع القطاعات التي يعتمد عليها القطاع العقاري من مواد بناء ووسائل نقل، بالإضافة إلى توجه الدولة ودعمها في اتساع رقعة البناء في الامتداد الصحراوي والتوسع الجغرافي. 

وأردف عاكف المغربي، نستهدف دعم شركات المقاولات القائمة على مشروعات قومية والشقق السكنية لتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع المختلفة.

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