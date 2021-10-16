نائب رئيس بنك مصر: ندعم القطاع العقاري للقضاء على البطالة.. فيديو

قال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مصرفه يستهدف دعم شركات المقاولات القائمة على مشروعات قومية والشقق السكنية لتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع المختلفة.





وأضاف عاكف المغربي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، شركة سوديك من الشركات الكبيرة والتي تحظي بالعديد من المشروعات المتميزة والأعمال الرائدة، لافتا أن مصرفه أبرم التحالف الأول له مع شركة سوديك مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون مع إدارة الشركة.



