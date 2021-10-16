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نائب رئيس بنك مصر: ندعم القطاع العقاري للقضاء على البطالة.. فيديو
السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:07 ص
قال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مصرفه يستهدف دعم شركات المقاولات القائمة على مشروعات قومية والشقق السكنية لتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع المختلفة.
وأضاف عاكف المغربي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، شركة سوديك من الشركات الكبيرة والتي تحظي بالعديد من المشروعات المتميزة والأعمال الرائدة، لافتا أن مصرفه أبرم التحالف الأول له مع شركة سوديك مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون مع إدارة الشركة.
وتابع نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، تمويل القطاع العقاري يمثل أهمية كبرى للبنك لخلق فرص عمل للشباب وتحريك المياه الراكدة في جميع القطاعات التي يعتمد عليها القطاع العقاري من مواد بناء ووسائل نقل، بالإضافة إلى توجه الدولة ودعمها في اتساع رقعة البناء في الامتداد الصحراوي والتوسع الجغرافي.