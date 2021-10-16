محمد موسى: البنك العربي الإفريقي يشهد طفرة كبيرة في مختلف القطاعات

أشاد الإعلامي محمد موسى بجهود شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي، وشريف حسن رئيس قطاع تمويل الشركات الكبري وحسن الشهاوي رئيس قطاع التسويق، وذلك بعد إبرام البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك مصر عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 1.57 مليار جنيه مصري مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، وذلك لتمويل مشروع "سوديك وست" بمنطقة السادس من أكتوبر بالجيزة.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، تحالف البنوك تصب في مصلحة المواطن وخلق توسعات جديدة في القطاع العقاري وفرص عمل الشباب وتشغيل العديد من القطاعات التي تعتمد على البناء والمقاولات.



