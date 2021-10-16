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محمد موسى عن انهيار كوبري الزهراء بسيناء: "لازم كل المسئولين يتحاسبوا"
السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:09 ص
علق الإعلامي محمد موسى، على واقعة انهيار جزء من كوبري المشاة، بحي الزهراء بمدينة طور سيناء، في محافظة جنوب سيناء، نتيجة اصطدام سيارة نقل ثقيل، كانت تحمل كراكة، بجسم الكوبري، مما أدى إلى سقوط الجزء الأيمن من الكوبري،
وقال موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "كارثة بمعنى الكلمة ولازم كل المسئولين عن الحادث يتحاسبوا، يعني إيه كوبري معداش عليه 6 سنين ينهار بالطريقة دي، حتي لو زي ما حصل اتصدمت فيه تريلا.... يعني المعروف إن قبل إي كوبري زي دا، المفروض يتعمل صدادات عشان اللي معدي من تحت الكوبري هيلاقي الصدادات.. فبالتالي مافيش لوري أو أي عربية كبيرة تتصدم فيه بالشكل دا".
وأتم "موسى" قائلا: "في ناس طلعت وشهود عيان قالوا إن السواق هو اللي غلطان هو اللي دخل الكوبري ومكنش مركز حتي لو سواقته غلط دا ميخليش أبدا الكوبري ينهار بالشكل ده... وأنا من هنا بطالب إن كل اللي مآداش عمله صح يتحول للتحقيق فورا.. بلا أي ذنب ناس ماتت وأولاد اتيتموا ربنا يرحمهم ويصبر أهالهم".