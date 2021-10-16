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بعد تعدي معملة على نجلها.. والدة طالب بالفيوم تستغيث بوزير التعليم

السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:10 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
عرض الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، استغاثة والدة الطفل سيف هشام محمد إبراهيم، طالب بمدرسة السادات الإعدادية بالفيوم، من تعدى مدرسة مادة العلوم على نجلها.

وقالت والدة الطالب: إنها ابنها مشهور بالأدب والأخلاق والهدوء وجاءت مدرسة العلوم بضربة وإهانته وسبه لكي تفرض سيطرتها.

وتابعت أنها تعالج ابنها منذ خمس سنوات، لأنه مصاب بفيروس فى قرنية العين، وأنفقت عليه كل ما تملك حتى تأتى مدرسة العلوم بمدرسة السادات الاعدادية بالفيوم بتعذيب ابنها، بالإضافة إلى سبه بالألفاظ الخارجة دون أن يفعل أى شيء، وذلك لتثبت قوة شخصيتها على حساب الطالب اللي مالوش لأي ذنب".
 وتطلب والدة الطفل سيف،  وزير التربية والتعليم ووكيل التعليم بالفيوم بحق نجلها.

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