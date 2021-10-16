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المطربة أغنية رمضان: جيلي مظلوم فنيا.. ومؤدي المهرجانات أتلفوا الذوق العام
السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:12 ص
قالت المطربة أغنية أحمد رمضان، إن مؤدي المهرجانات لم يضيفوا أي شيء جديد للفن، لافتة إلى أن جيلها مظلوم ولم يحظى بالدعم الكافي فنيا وعدم وجود قطاع إنتاج يتبنى هذه المواهب والصوات الرائعة.
وأضاف المطربة أغنية رمضان خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن مؤدي المهرجانات جرفوا الفن المصري والسوشيال ميديا ساعدتهم كثيرا في الانتشار والشهرة بطريقة سريعة.
وتابعت أغنية رمضان، مؤدي المهرجانات لم يكتفوا بإتلاف الذوق العام و سرقوا ألحان الأغنيات القديمة وتم استخدامها وتحريفها على أغاني المهرجانات، مشيرة إلى أن والدها الموسيقار أحمد رمضان دعهما فنيا وألحقها بمعهد العالي للموسيقى العربية ويقوم باختيار أغانيها، لافتة أنها تحضر حاليا لألبوم جديد برعاية والدها.