المطربة أغنية رمضان تكشف دور والدها في اختياراتها الفنية

قالت المطربة أغنية أحمد رمضان، إن والدها الموسيقار أحمد رمضان دعهما فنيا وألحقها بمعهد العالي للموسيقى العربية ويقوم باختيار أغانيها، لافتة أنها تحضر حاليا لألبوم جديد برعاية والدها.





وأضاف المطربة أغنية رمضان خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مؤدي المهرجانات جرفوا الفن المصري والسوشيال ميديا ساعدتهم كثيرا في الانتشار والشهرة بطريقة سريعة، ولم يضيفوا أي شيء جديد للفن، لافتة إلى أن جيلها مظلوم ولم يحظى بالدعم الكافي فنيا وعدم وجود قطاع إنتاج يتبنى هذه المواهب والصوات الرائعة.



