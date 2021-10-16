المطربة أغنية رمضان: مؤدي المهرجانات جرفوا الفن المصري

قالت المطربة أغنية أحمد رمضان، إن مؤدي المهرجانات جرفوا الفن المصري والسوشيال ميديا ساعدتهم كثيرا في الانتشار والشهرة بطريقة سريعة.





وأضاف المطربة أغنية رمضان خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن مؤدي المهرجانات لم يضيفوا أي شيء جديد للفن، لافتة إلى أن جيلها مظلوم ولم يحظى بالدعم الكافي فنيا وعدم وجود قطاع إنتاج يتبنى هذه المواهب والصوات الرائعة.



