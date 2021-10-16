المطربة أغنية رمضان: السوشيال ميديا ساهمت في انتشار أغاني المهرجانات

قالت المطربة أغنية أحمد رمضان، إن السوشيال ميديا ساعدت مؤدي المهرجانات كثيرا في الانتشار والشهرة بطريقة سريعة، كشيرة إلى أن مؤدي المهرجانات لم يكتفوا بإتلاف الذوق العام و سرقوا ألحان الأغنيات القديمة وتم استخدامها وتحريفها على أغاني المهرجانات.





وأضافت المطربة أغنية رمضان خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن والدها الموسيقار أحمد رمضان دعهما فنيا وألحقها بمعهد العالي للموسيقى العربية ويقوم باختيار أغانيها، لافتة أنها تحضر حاليا لألبوم جديد برعاية والدها.



