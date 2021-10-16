اليوم.. ذكرى وفاة الفنان عمر الحريري





تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير عمر الحريرى حيث توفى الفنان الراحل بعد صراع طويل مع مرض سرطان العظام.





المسرح

مسيرة الحريرى فى المسرح حافلة بالأعمال التى بدأت بمسرحية "الغيرة" عام 1948، إلى أن غادر القاهرة عام 1968 لإنشاء المسرح الوطنى بليبيا حتى عام 1974، حيث عمل هناك مدرسًا للتمثيل واﻹخراج، ثم عاد ليستكمل مسيرته الفنية، وساعده الحظ في أن يتعلم على يد عمالقة المسرح مثل يوسف وهبى الذى قدمه في مسرحياته، وزكى طليمات.









السينما

وانتقل الفنان عمر الحريرى إلى السينما، ليقدم العديد من الأعمال خلال مسيرة فنية قد تصل إلى 61 عاما من الأبداع، شارك خلالها فيما يزيد عن 100.











