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الموسيقار أحمد رمضان: هناك جيل من المطربين الموهوبين ينتظر اكتشافه

السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:16 ص
أحمد رمضان
أحمد رمضان
قال الموسيقار أحمد رمضان، سكرتير نقابة المهن الموسيقية، إن هناك عشوائية موسيقية حاليا في البلد، وهو ما يؤثر على ظهور أصوات جديدة جيدة، ولكني متأكد أن العملة الجيدة ستطرد الرديئة قريبا، وتظهر أصوات جديدة وموهوبة.

وأضاف أحمد رمضان في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه هناك جيل من المطربين الموهوبين ولكن ينتظرون اكتشافهم، وفي الماضي كان هناك حفلات ليالي أضواء المدينة وليالي التلفزيون، وكان يتم اكتشاف نجوم شباب جديدة فيها.

وتابع "رمضان"، إن مؤدي المهرجانات لم يكتفوا بإتلاف الذوق العام وسرقوا ألحان الأغنيات القديمة وتم استخدامها وتحريفها على أغاني المهرجانات.

وأردف، أن نجلته المطربة الشابة أغنية أحمد رمضان تستعد لإطلاق ألبوم غنائي جديد قريبا خلال الموسم القادم، وتعاونت فيه مع عدد المحلنين والشعراء.

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