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المطربة غنوة أحمد: بليغ حمدي سبب تسميتي بهذا الاسم.. فيديو

السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:18 ص
أغنية رمضان
أغنية رمضان
كشفت المطربة الشابة أغنية أحمد رمضان، عن سبب تسميتها بهذا الاسم، قائلة إنها عائلة فنية كبيرة، وأن الموسيقار الراحل بليغ حمدي هو من أسماها بذلك.

وقالت غنوة أحمد، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن والدها الموسيقار أحمد رمضان كان يجهز لعرض وفي كورال أطفال، وكانت الدكتورة جيهان الناصر هي المسؤولة عن هذا العرض، وطوال الوقت في المنزل كانت تغني "على البيانو" الخاص بوالدها.

فيما قال الموسيقار أحمد رمضان، إن مؤدي المهرجانات لم يكتفوا بإتلاف الذوق العام وسرقوا ألحان الأغنيات القديمة وتم استخدامها وتحريفها على أغاني المهرجانات.

وتابع: أنه في ظل العشوائيات الموسيقية الحاصلة في البلد، فإن الأغنية الرديئة تطرد العملة الجيدة، ولكن مازلت مُصّر على أن الأغنية الجيدة ستطرد العملة الرديئة.

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