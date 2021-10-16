تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة عزام يونايتد

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، مباراة صعبة ضد عزام يونايتد التنزاني، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".





ويحل الفريق السماوي ضيفًا على عزام يونايتد، في الثانية ظهر غدٍ السبت، على ملعب نادي عزام بمدينة دار السلام العاصمة التنزانية، وهو من النجيل الصناعي.





وكان بيراميدز تأهل لكأس الاتحاد الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي، حيث حقق في مشاركته الأولى مركز الوصيف، فيما خرج من البطولة الماضية من دور النصف النهائي.





ومن المتوقع أن يدخل بيراميدز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور – علي جبر – أسامة جلال – أحمد فتحي.

خط الوسط: نبيل دونجا – إبراهيم عادل – إيريك تراوري – إسلام عيسى.

خط الهجوم: رمضان صبحي، محمود وادي.



