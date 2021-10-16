Advertisements

تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم السبت

السبت 16/أكتوبر/2021 - 05:34 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، قبل استئناف البطولة من خلال الجولة التاسعة من عمر البطولة والمقرر لها اليوم السبت الموافق 16 من شهر أكتوبر الجاري.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا رغم الهزيمة التي تعرض لها أمام اسبانيول بهدفين مقابل هدف خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد "كورنيلا البرات"

فيما حل أتليتكو مدريد ثاني الترتيب بعدما أنهى قمة الجولة الثامنة من الدوري، والتي جمعته مع برشلونة بانتصار بهدفين نظيفين، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "واندا ميترو بوليتانو" ليرتفع رصيد أتليتكو إلى النقطة 17 في المركز الثاني فيما توقف رصيد البارسا عند النقطة 12 في المركز التاسع

وجاء ترتيب الدوري الإسباني على النحو التالي:
1 ريال مدريد 17 نقطة
2 أتليتكو مدريد 17 نقطة
3 ريال سوسيداد 17 نقطة
4 إشبيلية 14 نقطة
5 أوساسونا 14 نقطة
6 رايو فاييكانو 13 نقطة
7 أتليتيكو بلباو 13 نقطة
8 فالنسيا 12 نقطة
9 برشلونة 12 نقطة
10 ريال بيتيس 12 نقطة
11 فياريال 11 نقطة
12 مايوركا 11 نقطة
13 إسبانيول 9 نقطة
14 إلتشي 9 نقطة
15 سيلتا فيغو 7 نقطة
16 قادس 7 نقطة
17 غرناطة 6 نقطة
18 ليفانتي 4 نقطة
19 ديبورتيفو ألافيس 3 نقطة
20 خيتافي 1 نقطة

وعلى مستوى الهدافين، فقد تربع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد على عرش صدراة الهدافين برصيد 9 اهداف، بعد تسجيله هدف في خساره فريقه أمام اسبانيول بهدفين مقابل هدف.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني على النحو التالي:
1 كريم بنزيما - ريال مدريد 9
2 ميكيل أويارزابال - ريال سوسييداد 6
3 فينيسيوس جونيور - ريال مدريد 5
4 أرناوت دانجوما - فياريال 4
5 لويس سواريز - أتلتيكو مدريد 4
6 ويليان خوسيه - ريال بيتيس 3

أخبار تهمك

عاجل - بيراميدز ينقض على نجم الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من صلاح بشأن تجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة كبرى.. تعرف على تكلفة إقالة موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - برشلونة يحسم موقفه من ضم سترلينج

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يحدد المطرودين عن قائمة الأهلي الإفريقية

منذ يوم

قرار جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 16 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد الحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

ياسمين الخطيب لفنانات الجونة السينمائي: "داروا لظاليظكم"

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك ضد توسكر الكيني بدوري الأبطال

منذ حوالي 8 ساعات

بالكاس.. إلهام شاهين تخرج عن السيطرة في حفل أول أيام الجونة السينمائي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على القناة الناقلة لمباراة الزمالك وتوسكر الكيني وترددها في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تعرف على القناة الناقلة لمباراة الأهلي والحرس الوطني في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة لها

منذ أقل من ساعتين

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

منذ حوالي 13 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:53 م

الأهلي يضم صفقة جديدة من العيار الثقيل

بالكاس.. إلهام شاهين تخرج عن السيطرة في حفل أول أيام الجونة السينمائي

01:19 ص

تعرف على راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول

04:32 م

تعرف على القناة الناقلة لمباراة الزمالك وتوسكر الكيني وترددها في دوري أبطال إفريقيا

03:30 ص

عاجل - كارثة جديدة تضرب نادي الزمالك بقوة «10 ريختر»

04:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements